توشحت مباني الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثاني والتسعين.

وتزينت المباني بالعديد من صور القيادة -حفظهم الله- وبأجمل العبارات التي عبّرت عن الحب والولاء للوطن العزيز وقيادته الكريمة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومكاتبها قد نشرت في حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي العديد من التصاميم والفيديوهات التي حملت أصدق المشاعر بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

إلى ذلك اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 14 برنامجًا وفعالية في إطار خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ (92) للمملكة تحت شعار «هي لنا دار» والتي سيجري تنفيذها في جميع مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات. اعتبارًا من الأحد الموافق 29 صفر، وحتى الخميس الموافق 3 ربيع الأول من العام 1444هـ.