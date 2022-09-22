رفع أمير الفوج الثامن والثلاثون بالحرس الوطني بنجران راكان بن سعود بن محمد الفرحان الأيداء، باسمه ونيابة عن ضباط وأفراد الفوج الثامن والثلاثين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ(92) للمملكة العربية السعودية، معرباً عن فخره واعتزازه بمسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه.

وأكد أن هذا اليوم غال على كافة أفراد الشعب السعودي، منذ يوم توحيد المملكة على يد المؤسس حتى هذا اليوم ودولتنا أكثر قوة ومنعة، وأشد عزماً على بلوغ غايات التطور، في تفاعل ومحبة بين شعبها وقيادتها، وفي تلاحم وطني ثابت أسسه مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود وأبناؤه الذين تعاقبوا على حكم البلاد.

وقال بأن السعودية عبرت بسلام من صعوبات سنوات التأسيس، وبناء البنية الأساسية، وترسيخ مقومات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية؛ فإنها اليوم تسيير على نفس الطريق تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منطلقة من رؤية وازنت بين الداخل والخارج وحنكته ورؤيته الصائبة والحازمة، ليبقى هذا الوطن شامخاً مستقرا وقبلةً للمسلمين من كل بقاع الأرض.

كما رفع الأيداء تهنئته لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، معرباً عن فخره واعتزازه بالدعم اللا محدود حيث يأتي هذا الاهتمام انعكاساً لحرص القيادة على تضافر الجهود والأعمال لتصبح قطاعات الحرس الوطني رائدة في كافة المجالات.

وتابع مجدداً: «أدعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وأن يمن علينا باليسر والبركات».