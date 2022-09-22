افتتحت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، أول متجر للعلامة التجارية «سي بي 2» في الرياض. ويأتي افتتاح المتجر الجديد المنتظر، بعد إطلاق المتجر الخاص بالعلامة التجارية ذات الصلة «كريت آند باريل» في وقتٍ سابق من هذا العام، والذي يعِدُ بتقديم مجموعة منتقاة بعناية من الأثاث والديكور المعاصر. ويشكل افتتاح المتجر الجديد، خطوة هامة وعلامة بارزة في مسيرة «ماجد الفطيم لايف ستايل»، حيث تواصل في جهودها الهادفة إلى تعزيز عروض البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

وتتواجد صالة العرض الكبيرة لمتجر «سي بي 2»، في الطابق الأرضي في «صحاري مول»، وتتميز باحتضانها مجموعة من قطع الديكور والتصميم المتميزة والتي من شأنها أن تشكل مصدر إلهام للعملاء للارتقاء بمساحاتهم الخاصة داخل المنزل، من المقاعد المخملية إلى الطاولات الصغيرة إلى جانب الأسرة من العاج المنقوش. يقدم متجر «سي بي 2» تشكيلة منسقة من الأثاث الفريد من نوعه والديكور المبتكر الذي يمكن مزجه وتنسيقه ليتناسب مع أي مساحة جمالية. ويمكن للزبائن ابتداءً من 15 سبتمبر، زيارة متجر «سي بي 2» في الرياض أو عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.cb2.sa.

وقال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لايف ستايل»: «نحن فخورون بإطلاق متجر «سي بي2» في المملكة، الأول من نوعه، وتوسيع نطاق تواجد العلامة التجارية في العالم التقليدي والعالم الرقمي لتلبية طلبات العملاء. ينصب تركيزنا على تعزيز تجربة العملاء، من خلال التعاون مع أبرز المصممين والعلامات التجارية الرائدة لتوفير إمكانية الوصول واستكشاف العلامات التجارية ذات المستوى العالمي بطريقة مباشرة. كما تساهم التجارب الشاملة التي نقدمها لزبائننا في مساعدتهم على الاستمتاع بما يقدمه متجر «سي بي 2» وتتيح إقامة روابط عميقة وعلاقات متينة مع العلامة التجارية».

من جهتها قالت جانيت هايز الرئيسة التنفيذية لدى «كريت آند باريل هولدينغ»: «يسعدنا العمل مع شركائنا شركة «ماجد الفطيم لايف ستايل»، لتوسيع نطاق تواجد العلامة التجارية «سي بي 2» في الشرق الأوسط. ونعتقد أن مجموعة المنتجات ذات التصاميم المميزة، سيكون لها صدى إيجابي بين الزبائن المحليين السعوديين والعالميين، الذين يشكلون مصدر إلهام ويبحثون عن أساليب وطرق مبتكرة وإبداعية لتحقيق التحول والتميّز في منازلهم».

وفي تعليقه على افتتاح متجر «سي بي 2» الجديد، قال راين تيرف، رئيس «سي بي 2»: «من خلال شراكتنا مع «ماجد الفطيم لايف ستايل»، نحن متحمسون لافتتاح ثاني متجر عالمي لعلامتنا التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تجسد مجموعاتنا أسلوبا جديدا لاستكشاف التصاميم الحديثة والعصرية بشكلٍ متطور. ونأمل، كما هو الحال بالنسبة لفرعنا في دبي الذي تم افتتاحه أخيرا، أن يتيح هذا المتجر الفرصة أمام المزيد من الأشخاص للاستكشاف والحلم والحصول على ما يرغبون به لتزيين منازلهم».

يضم المتجر الجديد فئات متعددة بما في ذلك الأثاث الداخلي والخارجي وأدوات المطبخ ولوازم الفراش والإضاءة والسجاد والإكسسوارات وغيرها الكثير. كما يمكن للزبائن أيضاً استكشاف نتاج التعاون المميز مع مصممين رائدين مثل «كارا مان»، و«روس كاسيدي»، و«جينيفر فيشر»، و«بول ماكوب»، و«لوسن-فنينغ»، و«ماثيو ويليامسون»، و«عزيزة»، الذين يُعرفون جميعاً بالأسلوب الإبداعي الفريد والنواحي الجمالية المتميزة في تصاميمهم.

ولتوفير تجربة تسوق سلسة متعددة القنوات، يقدم «سي بي 2» خدمة الطلب عبر الإنترنت والتوصيل المجاني في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خدمة الدفع عند الاستلام ووسائل الدفع المريحة والمناسبة عبر تطبيق «تابي»، الذي يتيح الفرصة أمام المتسوقين للدفع اللاحق من دون فائدة.

يقدم متجر «سي بي 2» الجديد الذي فتح أبوابه في «صحاري مول»، جودة لا مثيل لها إلى جانب القيمة الممتازة. ويمكن للزبائن أيضاً الاطلاع على المجموعة الكاملة عبر الإنترنت على CB2.SA.