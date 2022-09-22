تشارك محافظة محايل عسير في اليوم الوطني السعودي الـ 92 في سما أبها بفعاليات مميزة تشمل منتجات النباتات العطرية وتجربة الحنيذ، إضافة إلى مشاركة جميع المحافظات التابعة لإمارة منطقة عسير.

وأكد محافظ محايل عسير رئيس فريق العمل المشارك أن مشاركة المحافظة تأتي بتوجيهات من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني المجيد ذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه، وما تشهده بلادنا الغالية من نهضة وتطور في جميع المجالات في ظل قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- بنصره وتوفيقه.