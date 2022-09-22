انتهت قنوات اقرأ الفضائية من وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل التغطية المباشرة الخاصة بها احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 92.

ورفعت قنوات اقرأ الفضائية وإدارتها ومنسوبوها خالص التهاني والتبريكات للحكومة الرشيدة والشعب السعودي كافة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 92.

وتتنوع التغطية المباشرة على قناة اقرأ الفضائية بين تاريخية منذ التأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز آل سعود مروراً بأبنائه الملوك ووصولاً إلى العهد الزاهر للملك سلمان بن عبدالعزيز ومهندس رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان والإنجازات والتطورات المتسارعة في مختلف القطاعات بعدد من الأفلام الوثائقية والتقارير المصورة والأعمال الفنية عن المملكة العربية السعودية.

وتحت هاشتاق #اقرأ_تحتفل_بالوطن، نشرت «اقرأ» على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأعمال الوطنية احتفالاً بهذه المناسبة التي سيقدمها نجوم من الإعلاميين والإعلاميات على شاشة اقرأ، وهم: وائل رفيق، وعالي القرني، وأحمد الشبيلي، وغدير الفران، ورولا ميمني، يستضيفون من خلالها نخبة من المسؤولين ورجال المجتمع من مفكرين ومثقفين وشعراء وإعلاميين من الجنسين من مختلف دول العالم سواءً بالحضور في استوديوهات اقرأ أو عبر الأقمار الصناعية أو عبر سكايب أو الاتصال لتنقل مشاعرهم والتهاني باليوم الوطني.

وتبدأ التغطية على الهواء مباشرة في يوم الوطن يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في تمام الساعة السابعة مساء وتستمر حتى الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة اقرأ الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.