قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم، اليوم (الخميس): إن نهاية وباء كورونا كوفيد١٩ تلوح في الأفق، وقد بلغت نسبة الوفيات ١٠٪؜ من أعداد ذروة الوباء في يناير ٢٠٢١، وتم تلقيح ثلثي سكان العالم ضد الفايروس.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه حتى الآن هناك ١٠ آلاف حالة وفاة أسبوعياً بسبب الفايروس، ويمكن تفاديها إذا سُدّت ثغرات التلقيح وواصلنا اتخاذ الإجراءات الوقائية المعروفة، بما يحول أيضا دون ظهور متحورات جديدة قد تكون خطيرة.

وأوضح أن عدد الإصابات الجديدة بجدري القرود مستمرة في الانخفاض، وقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات ٦٢ ألف حالة مؤكدة مختبرياً من ١٠٥ دُول، و٢٣ حالة وفاة.