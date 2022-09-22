أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن المملكة العربية السعودية تشكل حصناً منيعاً وعمقاً إستراتيجياً للخليج وللوطن العربي وللأمة الإسلامية، وهي الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن ما قدمته المملكة من تضحيات في مختلف الظروف لدعم القضايا العربية والإسلامية يؤكد المواقف الراسخة للقيادة السعودية على مدى التاريخ ومساندتها الدائمة للمشاريع التنموية الرامية لتحقيق الأمن الازدهار والتقدم والسلام لمختلف شعوب العالم، وهو نهج المملكة القائم منذ الأزل.

ورفع العسومي خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الـ ٩٢ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه.

وقال رئيس البرلمان العربي: «إن ذكرى اليوم الوطني السعودي هي ذكرى غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً، وتأتي في ظل العديد من المنجزات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين، وما أحدثته من نقلة تنموية ومشاريع عملاقة في شتى المجالات لتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاهية والمستقبل الزاهر لجميع أبناء المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز المنجزات الوطنية التي تساهم في استكمال مسيرة التنمية المتواصل، نحن إذ نستذكر وبإمعان اليوم المسيرة المباركة التي بدأها الملك المؤسس -طيب الله ثراه- في توحيد البلاد من بعد الفرقة والشتات، ووضع الخطوات الأولى في طريق البناء والعطاء والازدهار لهذه البلاد الطاهرة، وتابع المسيرة أبناؤه البررة بخطى ثابتة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن».