تحت رعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وبحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد بن علي القرني، احتفلت جمعية عيون جدة يوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022م بالتعاون مع أمانة جدة باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله باخشب، وذلك في مقر الجمعية بمركز صيرفي ميجامول بمحافظة جدة.

واشتمل الاحتفال على عدد من الفعاليات استهلت بنشيد السلام الملكي الذي قدمه الفنان الدكتور عبدالله رشاد بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس، بعد ذلك تفضل المهندس سعيد القرني بتدشين جدارية «هي لنا دار» التي تجسد مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والتي شارك في إعدادها وتركيبها بمساحة 92 متر مربع 20 فريقا كل فريق مكون من قائد وعدة مساعدين يمثلون مختلف قطاعات المجتمع وعدد من الجمعيات الأهلية وهم:

- فريق دار الحضانة الاجتماعية.

- فريق جمعية متلازمة النجاح (يمثلهم الابنتان ضاوية وسندس الحائزتين على المركز الأول ضمن الفريق السعودي في بطولة كرة السلة للأولمبياد الخاص بألعاب الشرق الأوسط التي أقيمت سابقاً في أبو ظبي).

- فريق الجمعية السعودية الأهلية لأصدقاء مرضى التلاسيميا والأنيميا المنجلية.

- فريق جمعية طفولة آمنة.

- فريق جمعية ساند لأطفال مرضى السرطان.

- فريق جمعية متقاعدي منطقة مكة المكرمة.

- مدرسة بيتي الصغير.

- مدرسة دار المعرفة الأهلية.

وعدد آخر من المشاركين من مختلف مؤسسات المجتمع المدني ضمن مسابقة أقيمت في مقر الجمعية الأحد الماضي، وتضم عدة برامج مختلفة من ضمنها فقرة مواهب التي تهدف إلى تنمية وإطلاق وتحفيز مواهب الصغار وجعلهم يطلقون مواهبهم، حيث تم استعراض المواهب لدى الأطفال مثل ترتيل القرآن والإلقاء والشعر والإنشاد.

وابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية، توشحت ساحة وجنبات مركز صيرفي ميجامول باللون الأخضر، وتم وضع مجسمات مضيئة تحمل مستهدفات التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030، ومعرض للصور الخاصة بهذه المناسبة وصولا إلى ساحة الحفل بمشاركة عدد من الفنانيين الفوتوغرافيين والتشكيليين ومؤسسات المجتمع المدني، وتم استقبال الزوار بالأعلام والأهازيج الوطنية إلى جانب منح الأطفال مساحة حرة للرسم.

وضمن فقرات الاحتفال، حضر المهندس سعيد القرني والحضور عرضا مرئيا عن المسابقة والمراحل التي مر بها المشاركون ومساهمتهم في إبراز جماليات اللوحة الجدارية، ومن ثم تكريم المشاركين في المسابقة.

وعبر المهندس سعيد بن علي القرني وكيل الأمانة لخدمة المجتمع عن تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الأبي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، داعيا الله تعالى أن يحفظ على وطننا الغالي أمنه وقيادته.

كما عبر عن فخره بما تبذله الدولة من مجهودات ومشاريع تهدف إلى رفاهية الوطن والمواطنين، وعن سروره للمشاركة في هذه الفعالية التي تميزت بمشاركة عدد كبير من القطاعات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية والتي عبرت عن تلاحم ووحدة شعبنا العظيم وقيادته الرشيدة.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صالح صيرفي عن الشكر والتقدير لأمين محافظة جدة على دعمه الدائم والمستمر لجمعية عيون جدة ورعايته لهذا الاحتفال باليوم الوطني ولكل ما يسهم في مشاركة المجتمع وتعزيز العمل التطوعي وإتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والولاء لهذا البلد المعطاء.

كما تقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وإلى الوطن الكريم كافة بهذه المناسبة الغالية وخالص الدعاء بالمزيد من التقدم والازدهار.

وقدم نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله باخشب التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه المناسبة الوطنية الغالية، داعيا الله تعالى أن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والتقدم والرفعة، مؤكداً حرص الجمعية في كل عام على المشاركة في فعاليات اليوم الوطني التي تعد من أجمل المناسبات التي يعبر فيها الجميع عن مشاعر الحب والولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة في ظل ما ننعم به من أمن وأمان واستقرار ورخاء.

كما تقدم منسوبو الجمعية وفي مقدمتهم المدير التنفيذي للجمعية الدكتور زهير ميمني بالتهنئة والمباركة لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو الاحتفال بهذا اليوم المجيد والحرص على مشاركة مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى مشاركة الأطفال وأسرهم في التعرف على المشاريع الرائدة والعظيمة التي تشهدها بلادنا الغالية في مختلف مناطق المملكة لتأخذ مكانتها في مصاف الدول المتقدمة.