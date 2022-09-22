صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان في المملكة، وتعيين الرئيس السابق للهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

والدكتورة هلا التويجري كانت تشغل منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية منذ يونيو (حزيران) 2017، وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل (نيسان) 2021.

وهي من ومواليد عام 1974 تهتم بقضية تمكين المرأة وتوظيف طاقاتها والعمل على تطويرها وارتفاع فرص العمل المخصصة للنساء مع رؤية المملكة 2030.

وحصلت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود، وعملت معيدة بعد حصولها على درجة الماجستير بالجامعة نفسها.

كما نالت الدكتورة التويجري وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية عام 2021.

أبرز مناصبها:

- وكيلة اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الملك سعود.

- أمين عام شؤون الأسرة في السعودية.

- رئيس مجلس شؤون المرأة السعودية.

- تمثيل دور المرأة في الأمم المتحدة لدعم المرأة.

عضوياتها:

- عضوية اللجنة الاستشارية لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي.

- عضوية المجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث.

- عضوية لجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ولجنة عمل المرأة في منظمة العمل العربية.