كثفت إدارة تعليم صبيا استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ92 تحت شعار «هي لنا دار» بعد أن حظيت فعاليات الإدارة برعاية من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

ويبدأ تنفيذ الفعاليات في أكثر من 1250 مدرسة ابتداءً من الأحد القادم 29 من صفر لعام 1444هـ وحتى الـ3 من ربيع الأول.

وأوضح المتحدث باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن تعليم صبيا أكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف الجمعة 23 سبتمبر 2022م عبر العديد من البرامج والفعاليات التي تبدأ بمسيرة طلابية تنطلق من الإدارة عصر يوم الجمعة عبر تشكيلات يشارك فيها أكثر من 150 طالباً وطالبة، وجهات حكومية عدة، لتتجه نحو مسرح حديقة الملك فهد حيث الفعاليات الوطنية، في حين يستضيف مجمع الراشد مول يوم السبت فعاليات وطنية مختلفة منها عروض وطنية ومرسم حر ومعرض فني، وبهذه المناسبة السعيدة سيزدان مبنى إدارة تعليم صبيا بالإضاءة الخضراء واللوحات الفنية الوطنية.

وأوضح الحازمي أن الحفل الرئيسي لإدارة تعليم صبيا سيقام الأربعاء القادم على مسرحها وبرعاية أمير المنطقة، متضمناً أفلاماً مرئية وقصائد شعرية وأوبريتاً تاريخياً يتناول جهود المؤسس، ويتغنى بمشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده (حفظهما الله).

وأشار الحازمي إلى أن فعاليات ومناشط عدة ستنفذ بمكاتب التعليم والمدارس بحسب الخطة الواردة من الوزارة التي تشمل برامج منها «الراية» للتعريف بالعلم السعودي، ومنافسات رياضية، ومسابقات وطنية للتعريف بتراث المملكة ومعالمها، وكتابة مقالات أدبية ورسومات فنية عن مشاريع الوطن ونهضته الاقتصادية، وبرنامج «رؤية وطن» لتعريف الطلبة ببرامج رؤية المملكة 2030م، وتهيئة لوحات جدارية للرسم والخط العربي تمزج الماضي بالحاضر وتعبر عن حب الوطن، إضافة إلى المسيرات الطلابية وإقامة أمسيات شعرية، والاحتفاء بجنود الوطن.

وأكدت اللجنة المركزية للاحتفاء باليوم الوطني برئاسة مدير التعليم عثمان بن محمد مسملي عنايتها بالاحتفاء باليوم الوطني؛ لما لذلك من دورٍ في تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، لدى طلابها ومنسوبيها. كما أكدت حرصها على توزيع الفعاليات والجهود على مكاتب التعليم والمدارس والتنسيق مع محافظي المحافظات لمشاركة الطلاب والطالبات فرحة اليوم الوطني، والرفع بخطط الفعاليات المقترحة للاحتفاء باليوم الوطني ومتابعة تنفيذها من اللجنة المركزية.