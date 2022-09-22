بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية مالطا الرئيس جورج فيلا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس مالطا وأرمينيا، ولحكومتي وشعبي الجمهوريتين اطراد التقدم والازدهار.