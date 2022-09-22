بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية مالطا الرئيس جورج فيلا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيسي مالطا وأرمينيا، ولحكومتي وشعبي الجمهوريتين المزيد من التقدم والازدهار.