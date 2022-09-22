كشفت الهيئة العامة للنقل أنها تدرجت في تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي واللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، وذلك تسهيلاً للمرخصين في هذه الأنشطة، إذ أصدرت التطبيق التدريجي للتجهيزات الفنية المعتمدة على مرحلتين، وفق ما تتطلبه أولويات السلامة ومتابعة الرحلات وما تتطلبه طبيعة السوق، وذلك عن طريق المرحلة الأولى، التي تبدأ اعتبارا من 1/12/2022، بتطبيق المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة الأولية والتجهيزات الفنية العامة فقط، ويستثنى من ذلك مركبات سنة 2014 وأقل، ما عدا نظام التتبع، وكذلك عند إصدار بطاقة تشغيل جديدة في النشاط، ليتم تطبيق كافة المتطلبات والشروط والتجهيزات الفنية العامة والخاصة للنقل المتخصص والنقل التعليمي (باستثناء اللون الخارجي لنشاط النقل التعليمي).أما المرحلة الثانية ابتداء من 22/6/2023، وذلك عند إصدار بطاقة تشغيل جديدة في النشاط أو عند تجديدها يتم تطبيق كافة المتطلبات والشروط والتجهيزات الفنية العامة والخاصة والتي ذكرت المواصفات والشروط التجهيزات الفنية لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي (بالإضافة إلى اللون الخارجي).جاء ذلك في خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (44100674) بتاريخ (23/2/1444هـ)، المشار فيه بتلقي الاتحاد خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (1839/44/1)، بتاريخ 22/2/1444هـ (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) المتضمن فيه إلى الفقرة 6 من المادة 30 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمـي، وإلى الفقرة 6 من المادة 36 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، التي تنص على «أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك للمرخصين في أنشطة النقل التعليمي والنقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات».وأشارت الهيئة إلى أنها تود الإحاطة بأنها سعت إلى التدرج في تطبيق ما ورد أعلاه، وذلك تسهيلاً للمرخصين في هذه الأنشطة، حيث أصدرت التطبيق التدريجي للتجهيزات الفنية المعتمدة على مرحلتين، وفق ما تتطلبه أولويات السلامة ومتابعة الرحلات وما تتطلبه طبيعة السوق، وذلك عبر تطبيق المرحلة الأولى ابتداء من تاريخ 1/12/2022، التي خلالها تطبيق المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة الأولية والتجهيزات الفنية العامة فقط، ويستثنى من ذلك مركبات سنة 2014 وأقل.