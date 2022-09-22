أعلنت (دله البركة) أسماء الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المتأهلين لبرنامج (نوابغ المستقبل) الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية قبل عام، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، بحضور الطلاب المتأهلين وذويهم وعدد من الأكاديميين والإعلاميين؛ وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله البركة القابضة محيي الدين صالح كامل «إن بلادنا وهي تحتفل بيومها الوطني الـ92، تسير بخُطى حثيثة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، تجسدها رؤية المملكة 2030، التي وضعت خارطة الطريق نحو المستقبل».وأضاف: اليوم نحتفي بالمتأهلين للدفعة الأولى من برنامج (نوابغ المستقبل) الذي أطلقته (دله البركة) قبل عام من اليوم للاستثمار في أبناء الوطن وتمكينهم، وتحقيق مستهدفات (تنمية القدرات البشرية) أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إيمانًا بمقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: «كل عناصر النجاح موجودة لخلق شيءٍ عظيم داخل المملكة العربية السعودية، وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي».وعبّر كامل عن سعادته بتبني دله البركة للنوابغ من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن أثبتوا جدارتهم خلال جميع مراحل الترشيح والتقييم والاختيار، قائلًا: «يسعدنا أن ندعمهم في مختلف التخصصات، ونرعى مسيرتهم الأكاديمية في أهم الجامعات العالمية، حتى يعودوا بكل استعداد وشغف لخدمة الوطن».وأوضح الدكتور ميلاد السبعلي، الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال ليرننج الشريك الدولي لبرنامج (نوابغ المستقبل)، أن هذا اليوم يشكِّل لهؤلاء الشباب المتميزين، انتهاء مرحلة معينة بنجاح، وما هو إلا بداية جديدة لمسيرة قادمة من التميّز والعمل الجاد، كي يتابعوا دراساتهم وأبحاثهم في أرقى الجامعات العالمية، وفي أحدث التخصصات المطلوبة، ليعودوا ويساهموا بفعالية في نهضة الوطن وتطوره، بدعم متنوع ومواكبة حريصة من برنامج نوابغ المستقبل. وتم إعلان أسماء المتأهلين للدفعة الأولى من نُخبة الطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة لنيل درجة الماجستير، وهم:أسماء الخلف، جعفر عرفات، ذكرى النهاري، ذاكر العتيبي، شيماء المحمدي، مازن شلال، منال المهنا، وليد شويله، هديل فقيه، عبدالقادر كوشك.ويهدف برنامج نوابغ المستقبل؛ الذي أُطلق العام الماضي، إلى اكتشاف وتبني النوابغ من أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات، والاستثمار في مواهبهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية في أهم الجامعات العالمية.