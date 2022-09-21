أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيا، اليوم (الأربعاء)، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وطمأن خلال الاتصال نظيره الأمريكي على سلامة الأسيرين الأمريكيين اللذين تسلمتهما المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكداً حرص واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على سلامتهما.

كما أوضح وزير الخارجية أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهما إلى بلادهما في أقرب وقت.

من جانبه، عبر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تثمين بلاده الجهود المبذولة من ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسيرين الأمريكيين.