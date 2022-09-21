أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الأربعاء)، بوزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند.

وطمأن بن فرحان، خلال الاتصال وزيرة خارجية السويد على سلامة الأسير السويدي الذي تسلمته المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكداً حرص واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على سلامة الأسير السويدي.

كما أوضح وزير الخارجية أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرة الأسير السويدي إلى بلاده في أقرب وقت.

من جانبها، عبرت وزيرة خارجية مملكة السويد، عن تثمين بلادها الجهود المبذولة من ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسير السويدي.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي.

وأكد بن فرحان خلال الاتصال حرص واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على سلامة الأسرى البريطانيين الذين تسلمتهم المملكة اليوم من الجانب الروسي.

وأوضح الأمير فيصل لنظيره البريطاني أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

من جانبه، عبر وزير الخارجية والتنمية البريطاني للأمير فيصل بن فرحان عن تقدير المملكة المتحدة للجهود المبذولة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في الوساطة لإخلاء سبيل الأسرى البريطانيين.