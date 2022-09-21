زار وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، جامعة بوستن بالولايات المتحدة، والتقى رئيس الجامعة د. روبرت براون، ضمن جولته في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

وناقش اللقاء إمكانية زيادة أعداد الطلبة السعوديين المبتعثين المقبولين للدراسة في الجامعة، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، والتعرّف على أهم المراكز البحثية بالجامعة والشراكة معها.

وتناول اللقاء الحديث عن فرص الاستثمار التعليمي في المملكة، وإمكانية افتتاح فرع لجامعة بوستن في المملكة، وعقد الشراكات مع الجامعات السعودية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في المجالات التعليمية والعلمية، ودعم أوجه التعاون في مجال الابتعاث، إلى جانب استعراض تجربة المملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال الجائحة، وتطوير المناهج التعليمية، إضافةً إلى تقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية، وتقدم المملكة في مجال الأبحاث والنشر العلمي.