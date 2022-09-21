استضاف «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، أكثر من 250 من الشباب وطلاب الجامعات ومديري العموم في جهات حكومية بالشارقة، في سلسلة من الورش والفعاليات التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، قبل الانطلاقة الرسمية للمنتدى في 28 و29 سبتمبر الجاري.

وتستهدف الفعاليات الاستباقية، التي تتوزع على 11 ورشة تختتم أعمالها في 27 سبتمبر الجاري، تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإدارة عملية الاتصال الحكومي باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المتاحة وفي مختلف الأوقات، خصوصاً في أوقات الأزمات والطوارئ، حيث يقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات: إدارة قضايا المجتمع، واستخدام الإنفوغرافيكس والذكاء الاصطناعي والميتافيرس في خدمة الاتصال الحكومي، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالاتصال الحكومي.

برنامج COMMS

بدأت الفعاليات الاستباقية ببرنامج COMMS، الذي انطلقت فعالياته 19 سبتمبر وتختتم اليوم (21 سبتمبر)، والذي يستهدف تطوير المهارات المهنية للعاملين في مجال الاتصال الحكومي والخريجين الجدد في مجال الاتصال، من خلال 6 ورش عمل تفاعلية وتطبيقية، تتكامل مع بعضها لتقديم مجموعة من المعارف والمهارات على 3 محاور أساسية هي: المحور المهني الأخلاقي وضوابط المهنة، والمحور الاتصالي المتعلق بممارسات الاتصال، والمحور التقني الذي يركز على أحدث التقنيات في المجال.

وتضمنت الورش في البرنامج ورشة «الاتصال الحكومي وإدارة قضايا المجتمع» التي قدمها الدكتور أحمد فاروق، وورشة «توظيف الإنفوغرافيكس في خدمة الاتصال الحكومي» للدكتور محمد عايش، وورشة «مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير محتوى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي»، وقدمها الدكتور عمرو عبدالحميد.

واشتمل برنامج COMMS أيضاً على ورشة «إعلام الميتافيرس.. كيف تصنع محتوى إعلامي مميز في عالم الميتافيرس؟» للدكتور محمد عبدالظاهر، وورشة «مهارات القائم بالاتصال (المتحدث الرسمي) في البيئة الرقمية» للدكتورة رحيمة عيساني، وورشة «الاتصال الحكومي وتطوير العلاقات الإعلامية» للدكتورة شيرين موسى.

إدارة أزمات التواصل

وخلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر، تنعقد 5 ورش إضافية، تبدأ بورشة «إدارة أزمات التواصل»، التي تقدم تدريباً تفاعلياً عملياً على التعامل مع الأزمات، ما يساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتنمية ثقتهم من أجل التعامل مع الأحداث الكبرى، كما تستكشف طبيعة الأزمات، وتبين كيفية تطوير إستراتيجيات الاستجابة للأزمات وجعلها قابلة للتطبيق على المستوى الفردي والمؤسسي.

تحدي عوالم المستقبل

للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يتم تنظيم «تحدي عوالم المُستقبَل» بالتعاون مَع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الشارقة ضمن الفعاليات الاستباقية للمُنتدى.

ويركز التحدي عَلى علاقة الذكاء الاصطناعي بالأجيال الناشئة، ويُعنَى بتصور الشباب عن تطبيقات المُحادثة الآلية الذكية مِثل «ألكسا» و«سيري» وكَيفية تفاعُلهم معها، إذ سيتعلم المشاركون كَيفية برمجة تَطبيق «ألكسا» في «مُبتكر التطبيقات» التابع للمعهد، وسيَصمُمون ويَختبرون سيناريوهات مُستقبَلية مُحتمَلة للاتصال الحُكومي عبر «ألكسا».

وسيختار الحكام الفريق الفائز بالتحدي يوم 28 سبتمبر لنيل إحدى فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فئة «أفضل تحدي لمبادرات المستقبل في الاتصال الحكومي»، وسيتم الإعلان عن الفريق الفائز وتكريمه خلال اليوم الأخير من أعمال المنتدى.

تحدي الجامعات

ويستقطب «تحدي الجامعات» الذي يقام بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، المبتكرين والمبدعين في جامعات الدولة للمشاركة في منافسة بين طلاب الجامعات لتصميم مشاريع ومبادرات وبرامج تؤسس لخريجين متعددي المهارات ومؤهلين لسوق العمل، بامتلاك معارف مختلفة تمكنهم من تقنيات الاتصال الحكومي ومتطلبات المستقبل فيه بأسلوب مبتكر يحقق مبدأ الموظف الشامل، وسيتم تكريم الفائزين في التحدي.

مهارات إدارة المشاريع

تقدم ورشة «مهارات إدارة المشاريع في ضوء الاتصال الحكومي» كل الاحتياجات الخاصة لإدارة المشروعات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وتعتمد على استخدام المنهج الإداري التحليلي بدلاً من التوجيه المباشر، كما تتناول الإدارة من منظور بشري وفني في نجاح المشروع هو الهدف الأساسي من إدارة المشروعات.

فن الإقناع في الطوارئ

وتقدم ورشة «فن الإقناع في حالات الطوارئ» منصة عصف ذهني لمديري العموم والاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، وتناقش كيفية تحديد أسباب الأزمة والحد من تأثيرها، وآلية وأساليب إقناع الآخرين بشكل فعال، وأسس التقاط المعلومات القيمة وأساليب تقديمها للجمهور على شكل بيانات تخدم الرسائل الحكومية.

وتستعرض الورشة أيضاً تقنيات اللغة الخطابية التي يجب اعتمادها مع الجمهور وفقاً لمراحل الأزمة المختلفة، وعملية مشاركة الأفكار بطريقة جذابة وأكثر إقناعاً، وتكييف أساليب الإقناع لتناسب موقفاً معيناً أوجمهوراً معيناً، وأساليب الحجج المقنعة الفعالة باستخدام مهارات المنطق والاستدلال.