أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عزمها تنظيم عدد من الفعاليات السياحية والترفيهية احتفاءً باليوم الوطني السعودي الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، مرحبةً بالأشقاء مواطني المملكة العربية السعودية في رحاب مملكة البحرين للمشاركة في هذه الفعاليات.

وفي تصريح بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة الدكتور ناصر قائدي: «حرصنا على الاحتفال مع الأشقاء من المملكة العربية السعودية بطريقة خاصة تجعل الاحتفالات باليوم الوطني السعودي المجيد في البحرين والسعودية واحدة ومشتركة، وذلك انطلاقا من علاقات الأخوة الفريدة من نوعها التي تربط بين الشعبين البحريني والسعودي».

وأضاف د. قائدي: «يعرف معظم الأشقاء السعوديين مملكة البحرين جيدا، ويضعونها في مقدمة وجهاتهم عندما يفكرون بالسفر خارجا، ويلقون فيها كل حفاوة وترحيب، ونعدهم في يومهم الوطني بمزيد من الفعاليات والبرامج التي تلبي ما هو أكثر من تطلعاتهم، وتمنحهم تجربة سياحية لا تنسى، ولتزداد البحرين ألقا برؤيتهم، تجسيدا لشعار (منورة بشوفتكم)».

وأشاد الرئيس التنفيذي بالتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع السياحي بمملكة البحرين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض من أجل خلق أجواء احتفالية مميزة وتطوير الفعاليات التي تقدمها الهيئة بما يحقق تطلعات وأهداف الإستراتيجية السياحية لمملكة البحرين.

هذا وأوضحت هيئة البحرين للسياحة أن هذه المبادرة تقام بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص من مجمعات تجارية، وترفيهية، ومنتجعات الشواطئ وغيرها من الجهات السياحية، والتي تأتي تأكيداً على أهمية الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من أجل تعزيز موقع البحرين الريادي كوجهة سياحية إقليمية جاذبة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الفعاليات تتوزع على أكبر عدد ممكن من مناطق الجذب السياحي في البحرين، بما فيها المجمعات التجارية والشواطئ وغيرها، إضافة إلى تعزيز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي على الشوارع الرئيسية للبحرين.

وقد عملت الهيئة مع شركات إدارة الوجهات والفنادق من أجل إنشاء باقات ترويجية خاصة للأشقاء من المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة العزيزة، حيث سيتم الإعلان عن هذه البرامج المميزة في الأيام القادمة.

كما أعلنت الهيئة جاهزيتها لاستقبال الأشقاء السعوديين عند جسر الملك فهد وفي مطار البحرين الدولي، والترحيب بهم بكل حفاوة وترحاب، منوهةً بأواصر الترابط التي تجمع شعبي البلدين والتقارب التاريخي الذي يجعل من مملكة البحرين وجهة سياحية لمختلف أشقائها في دول الخليج العربية على وجه الخصوص، وعلى المستوى الإقليمي والدولي بشكل عام. وفي الإطار ذاته تقدم هيئة البحرين للسياحة والمعارض باقات خاصة بأسعار تنافسية لمواطني المملكة العربية السعودية في العديد من الفنادق ومراكز التسوق والمطاعم.

وتحتفي هيئة البحرين للسياحة باليوم الوطني السعودي تحت شعار «منورة بشوفتكم»، تعبيرا عن الابتهاج بقدوم المزيد من الأشقاء السعوديين من السياح والزوار للبحرين، كما تطلق حملة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الشعار ذاته.

هذا وستنشر الهيئة على حسابها على إنستغرام عددا من الفعاليات التي ستقيمها الكثير من منشآت القطاع السياحي خصيصا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويكتسي باب البحرين بشكل خاص بأضواء احتفالية من وحي المناسبة، إضافة إلى عروض دمى، وغيرها، كذلك يحتفي مشروع «سعادة» بهذه المناسبة من خلال العديد من الفعاليات، وينظم مجمع الليوان بالهملة فعاليات مشابهة.

وتتضمن الفعاليات التي يقيمها «ستي سنتر البحرين» العرضة النجدية والعروض والفنون الشعبية والاستقبال والضيافة البحرينية، أما «الأفنيوز» فيقدم عروضا شعبية والاستقبال والضيافة البحرينية وكشك تصوير وغيرها، فيما يقدم مجمع السيف في كل من المنامة والمحرق استقبالا خاصا بهذه المناسبة وضيافة بحرينية وعرضة شعبية، ويقدم مجمع دلمونيا العرضة السعودية والضيافة البحرينية وعروض الأكواريوم وخصومات عديدة، وتسود مجمع ديستركيت1 موسيقى وأجواء احتفالية خاصة بالمناسبة.

إضافة إلى ذلك، يقدم شاطئ ووتر جاردن ستي عروضا حية وأنشطة مائية وفرقا موسيقية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كذلك يقدم بلاج الجزائر عروضا عند الدخول وأنشطة مائية، وصولا لشاطئ مراسي الذي يقدم رحلات بحرينية وألعاب مائية، وتزدهر جنة دلمون المفقودة بعدد من العروض اليومية وأنشطة الأطفال والألعاب المائية المميزة.