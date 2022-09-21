أشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بدور أمانة الباحة والبلديات في معالجة التشوه البصري، وأكد ضرورة المطالبة بميزانيات كافية من المالية ووزارة البلديات لتحسين المشهد الحضري، لتحقيق تطلعات القيادة، ووعد بتقديم الإمارة كل الدعم والتمكين، والمتابعة من خلال غرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة، لتحقيق الإنجازات.

وترأس الأمير حسام الاجتماع الدوري لمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، لمتابعة ما وصلت إليه مشاريع معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وعدد من المختصين بالأمانة ورؤساء بلديات المحافظات.

وبارك أمير منطقة الباحة لرؤساء البلديات الذين تم تكليفهم أخيرا وتدويرهم في بلديات المنطقة وحثهم على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات البلدية المميزة للمدن والمحافظات والمراكز والقرى في المنطقة وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها والتي توضح دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهما الكبير على الاستمرار في تنفيذ خطط معالجة التشوهات البصرية.

وشاهد الأمير حسام عرضا مرئيا يوضح حالة جميع المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وبرنامج احتفالات وفعاليات اليوم الوطني.

وعبّر أمين منطقة الباحة باسمه ونيابة عن جميع رؤساء البلديات عن عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة الباحة على متابعته المستمرة وتوجيهاته السديدة وحرصه الدائم على سير عمل وتنفيذ الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في مدينة الباحة ومحافظاتها.