طالب مجلس الشورى قطاعات صحيّة بإدراج مبادرات معززة للسياحة الطبية في المملكة، من خلال افتتاح الفروع في المناطق السياحية، وجهات الاصطياف داخل المملكة.

فيما وافق المجلس في جلسته العادية الثانية والخمسين، المنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة، نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على اقتراح لجنة التعليم، بتخفيض رسم التأشيرة التعليمية طويلة المدى إلى ٨٠٠ ريال، و قصيرة المدى، إلى ٥٥٠ ريالاً، للراغبين من الطلاب والباحثين والخبراء القدوم للمملكة بُغية الدراسة أو البحث.

فيما أعاد المجلس تشكيل لجانه الـ 15 وتسمية رئاسة اللجان ونوابها.