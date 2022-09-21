أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 98 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 111 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 815529 حالة، من بينها 3459 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 36 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 802735 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9335 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.