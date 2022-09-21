أسهمت يقظة سائق حافلة مدرسية، في إنقاذ طالبة في المرحلة الابتدائية من الدهس، تحت إطارات سيارة نقل إحدى شركات الشحن، الذي رفض قائدها التوقف ريثما يتم نزول الطالبة من الحافلة المدرسية داخل أحد الأحياء.وبحسب الواقعة، نزل سائق الحافلة مع الطالبة أثناء توصيلها إلى منزل أسرتها، وخلال ثوانٍ عبرت سيارة نقل بشكل مستهتر ومخالف، كاد أن يعرض حياة الطالبة للخطر؛ ليمسك سائق الحافلة بحقيبتها، بعدما شاهد الطالبة تسير نحو باب مسكنها في نفس اللحظة التي عبرت فيه سيارة النقل.من جهتها، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.وأوضح «المرور السعودي» عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن غرامة تجاوز الحافلات النقل المدرسي تراوح بين 3000 - 6000 ريال.من ناحيتها، قدمت شركة الشحن، اعتذارها عما قام به قائد المركبة التابع لها، ومخالفته النظام المروري؛ الأمر الذي كاد أن يتسبب في دهس طالبة أثناء نزولها من حافلة النقل المدرسي.وقدّمت الشركة اعتذارها عما جرى، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه السائق، وكل من هو مسؤول عن الموقف.