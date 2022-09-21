نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ42، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، في رحاب الحرم المكي.وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسس هذا الكيان الشامخ تحظى عبر عقود من الزمان برعاية واهتمام القيادة؛ التي أخذ ولاة أمرها على عاتقهم العناية بالقرآن الكريم والسنّة النبوية التي تمثل دستوراً ومنهجاً راسخاً لهذا الدولة المباركة، مشيراً إلى أن المسابقة حظيت بمشاركة نخبة من حفظة كتاب الله من 111 دولة حول العالم، وتجسد عطاءات قرآنية مستمرة لهذه الدولة، بما يتماشى مع مكانة المملكة مهبط الوحي ومهوى أفئدة أهل الإسلام.