أكد مدير تعليم حفر الباطن محمد القحطاني، لـ«عكاظ»، أهمية التطوع والجهود الكبيرة التي تُبذل في تمكين المتطوعين، لما له من دور كبير يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، فضلاً عن دوره المهم في تعزيز القيم الاجتماعية وتنمية المهارات الذاتية واكتشاف قدراته من خلال اختبار المواقف المختلفة كما يزيد من النشاط الاجتماعي والبدني.

جاء ذلك إثر تحقيق إدارة التطوع بتعليم حفرالباطن المركز الثاني في نسبة عدد المتطوعين على مستوى إدارات التعليم في الربع الثاني بواقع 1610 متطوعين ومتطوعات بنسبة 84%، فيما حققت المركز الرابع في عدد الساعات التطوعية، حيث نفذ منسوبوها ومنسوباتها 27969 ساعة تطوعية من خلال 107 فرص تطوعية.