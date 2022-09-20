أعلنت السلطات الأمنية التابعة لمركز شرطة عفيف، العثور على جثمان مفقود عفيف متوفى إلى جانب سيارته في منطقة صحراوية.

وقال الحساب الرسمي لفريق إنجاد عبر «تويتر»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تم العثور على مفقود عفيف من قِبل الجهات الأمنية متوفى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وأوضح أحد أقارب مفقود عفيف، أنه تم العثور على جثمانه بجوار مركبته في منطقة صحراوية شرق المحافظة مساء أمس الإثنين.

وكانت أسرة الفقيد قد أعلنت عن فقدانه منذ 9 أيام بعد أن غادر المنزل مستقلاً سيارته، وتم إبلاغ الجهات المختصة.

وعثر على جثمان الفقيد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بعد عمليات بحث استمرت أكثر من يومين، وقد باشرت الأجهزة الأمنية الموقع وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة من قِبل المحققين والأدلة الجنائية.