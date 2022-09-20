طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير حوكمة العمل على برامج ومبادرات برنامج «صنع في السعودية» وتحديد مسؤولية تلك الجهات، في مستهدفات البرامج والمبادرات وقياسها بمؤشرات دورية. ودعا المجلس في جلسته العادية الـ51 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الهيئة بتحديد الحوافز الممكن تقديمها للمصدرين (الرسوم، الرخص، الشهادات، تخصيص الأراضي أو الإبحار، النقل، الجمارك، والتسويق)، بما ينسجم مع البيئة التجارية والاستثمارية ومنظومة التصدير في المملكة وتطوير آليات تفعيلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة إستراتيجيتها مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة ببيئة التصدير، بما يضمن وصول الصادرات غير النفطية إلى (50%) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2030.

كما طالب المجلس الهيئة بتطوير السياسات والآليات اللازمة للتوسع في تغطية قطاع الخدمات الاستشارية والتقنية والمنتجات الثقافية والإبداعية والأعمال الفنية، ودعم وتحفيز الشركات والمؤسسات المُصدرة في هذه المجالات، داعياً إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» لبناء مؤشرات أداء لقياس المزايا النسبية للصادرات السعودية وأثرها على ميزان المدفوعات، وقياسها بشكلٍ دوري، والتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي والجهات التمويلية الأخرى لتطوير منتجات تمويلية وائتمانية تغطي جميع مراحل عملية التصدير لدعم تصدير المنتجات المحلية للأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز تنافسيتها.

وصوّت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1443/1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1443/1442هـ.



وناقش المجلس تقريري لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1443/1442هـ، والتقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1443/1442هـ.

وصوّت المجلس بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وذلك بعد أن تلا رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ هزاع القحطاني تقرير اللجنة بشأن مذكرة التفاهم.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 8/10/1443هـ الموافق 9/5/2022، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.

الشهري والشمراني: تشريعات هيئة السياحة وأولوياتها غير مجوّدة

طالب عضو المجلس زاهر الشهري الهيئة السعودية للسياحة بإعطاء الوجهات والمواقع السياحية والثقافية ذات الجاهزية العالية أولوية في التسويق السياحي، إضافة إلى تطوير الكثير من الخدمات والمنتجات السياحية الأخرى.

فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني الهيئة السعودية للسياحة بالتأكد من ملاءمة مقومات السياحة وتحسينها وتطويرها عن طريق وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة التي تكفل تقديم الخدمات السياحية للسّياح بجودة عالية من وسائل السكن والنقل والإعاشة بأسعار تنافسية معقولة.