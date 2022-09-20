عدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لجنة شؤون الأسرة سفيراً لمجلس المنطقة لدى العائلات والأطفال وكبار السن؛ لرصد ومتابعة ومعالجة أي صورة من صور الايذاء ؛ والتصدي للعنف المجتمعي والرفع بالحالات المتضررة لجهات الاختصاص، وأكد الأمير حسام خلال استقباله، رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة، على أهمية الدور المُناط باللجنة؛ متطلعاً إلى رفع كفاءة وجودة الأداء لضمان رضا الأسر المستهدفة، ومتابعة كافة الأعمال للإسهام في تعزيز الوعي بالحقوق الاجتماعية، والتعريف بما اعتمدته الدولة من تشريعات لحماية كافة المكونات الوطنية.

وتسلم أمير منطقة الباحة؛ خلال الاستقبال تقارير المنجزات التي قدمتها لجنة شؤون الأسرة خلال الفترة الماضية والمشتملة على الإستراتيجيات العملية والتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأسرة.

فيما أوضحت أمين لجنة شؤون الأسرة نادية بنت بجاد الغامدي، أن اللجنة بادرت بما يزيد عن 50 فعالية تثقيفية وبعثت مئات الرسائل التوعوية، لخدمة الأسر، والمرأة، وكبار السن، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن اللجنة تضطلع بدعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية، وبرامج الرعاية والتنمية في بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل والقِيم، وتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها والمحافظة عليها قوية متماسكة، وتفعيل دورها التنموي لمواكبة الأهداف الإستراتيجية لمجلس شؤون الأسرة وإمارة منطقة الباحة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل وفق أداء مؤسسي فعال ومؤثر يحقق الغاية المرجوة منه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات النوعية لجميع شرائح المجتمع.

واستقبل أمير منطقة الباحة مدير وحدة التطوع بالإمارة عبير بنت عبدالله الفاضل، وتسلم تقرير تفعيل المعيار الوطني السعودي للتطوع، وقدمت الفاضل تقريراً عن تفعيل إمارة المنطقة للمعيار الوطني السعودي(إدامة) في العمل التطوعي مشتملاً على عدد المتطوعين والمتطوعات وعدد الفرص التطوعية التي تم المشاركة فيها خلال الفترة الماضية.

فيما ثمّن الأمير حسام مبادرات التطوع التي تجسد نموذجاً من أعمال الخير بمفهومه الواسع القائم على المساعدة وتلبية الحاجات ومؤازرة الآخرين ما يعزز روح التواصل والترابط بين أفراد المجتمع تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.