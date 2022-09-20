أكدت الإدارة العامة للمرور أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية. وأوضح «المرور السعودي» عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن غرامة تجاوز الحافلات النقل المدرسي تتراوح من 3000 - 6000 ريال.

من جهتها، قدمت شركة «دي إتش إل» للشحن، اعتذارها عما قام به قائد مركبة تابع للشركة خالف النظام المروري وكاد أن يتسبب بدهس طالبة أثناء نزولها من حافلة النقل المدرسي.

وقدّمت الشركة اعتذارها عما جرى، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه السائق وكل من هو مسؤول عن الموقف، وطالبت بتزويدها بالموقع الذي حدثت فيه الحادثة.

وكانت يقظة سائق حافلة مدرسية، بعد إرادة الله، تمكنت من إنقاذ طالبة في المرحلة الابتدائية من الدهس تحت إطارات سيارة نقل رفض قائدها وسيارة أخرى التوقف ريثما يتم نزول الطالبة من الحافلة المدرسية داخل أحد الأحياء.

وكان قائد الحافلة المدرسية قد قام بالنزول مع الطالبة خلال وصولها إلى منزل أسرتها وخلال ثوانٍ عبرت سيارة نقل بشكل مستهتر ومخالف كاد يعرض حياة الطالبة للخطر، ليقوم قائد الحافلة بالإمساك بحقيبتها بعد أن شاهد الطالبة تسير مسرعة نحو باب مسكنها في اللحظة التي عبرت فيه سيارة النقل بكل استهتار.