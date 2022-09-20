وقف أمين عسير الدكتور وليد الحميدي على مشروع طريق الثلاثين الرابط بين طريقي الأمير سلطان والأربعين بحي الرصراص في خميس مشيط، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحويطي. واستمع أمين عسير لموجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع والتي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95%. وبين أمين عسير أن زيارته الميدانية جاءت بهدف متابعة أعمال المشروع النهائية، مؤكداً أن المشروع يُعد محورياً ومهماً نظراً لموقعه، بينما الأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به، مؤكداً أن جميع المشاريع الخدمية عموماً تحظى بمتابعة من أمير عسير الأمير تركي بن طلال، لدفع عجلة التنمية. من جهته، أكد رئيس بلدية المحافظة، بأن هذا المشروع جاء بهدف تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة، وسيعكس واجهة حضارية للمحافظة، وسيكون من أهم الطرق الحيوية بالمنطقة، إذ يتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق، إضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية في المحافظة، ويبلغ طول الطريق أكثر من 3 كم، ويحتوي على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر انسيابية، ويراعي كثافة الحركة بشكل منتظم.