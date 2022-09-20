ناقش فريق عمل مسارات التعلم المرن بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة بيشة، خلال اجتماع له، استعدادات الجامعة لبدء انطلاق المرحلة الثانية لإعداد مسارات متخصصة ومحددة لبرامج الجامعة بالشراكة مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX).

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور محمد بن معجب آل حمد، أن إطلاق هذه المرحلة يستهدف المساهمة في تحقيق مخرجات التعلم لبرامج الجامعة، وردم الفجوة بين برامج الجامعة وسوق العمل.

ويأتي هذا في إطار تفعيل جامعة بيشة لمبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز المهارات المهنية التي أطلقتها وزارة التعليم، وتعزيز تنافسية منسوبي الجامعة، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية تقدمها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن طريق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX).