أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 105 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 125 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 815431 حالة، من بينها 3474 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 37 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 802182 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9333 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.