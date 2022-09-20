قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري إن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستقبلية والمشاريع التي تعدها المملكة ليست للسعودية فحسب بل للشرق الأوسط كله. وشدد بخاري على أنه من الضروري أن يباشر لبنان بالإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، متمنيا أن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب.

كلام بخاري جاء على هامش مأدبة غداء أقامها أمس (الإثنين) رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في داره على شرف السفير بخاري بحضور حشد من رجال الأعمال.

من جانبه، شكر مخزومي الجهود المبذولة لمد الجسور بين المملكة ولبنان، مؤكدا أن السعودية لم تتوقف يوماً عن مساعدة ودعم لبنان وشعبه، وهي لا تتدخل بشؤونه الداخلية كما أن المملكة لن تترك لبنان من غير دعم ومؤازرة.

وقال مخزومي إن المملكة تتطلع إلى مستقبل لبنان وتنظر إليه ضمن الخطط التنموية التي تعدها للبنان القادم. وأضاف: أثق أن التغيير قادم لا محالة، فالانتخابات النيابية أفرزت طبقة جديدة ولن نسمح باستمرار النهج القائم.