أسهمت يقظة سائق حافلة مدرسية بعد إرادة الله في إنقاذ طالبة في المرحلة الابتدائية من الدهس تحت إطارات سيارة نقل رفض قائدها وسيارة أخرى التوقف ريثما يتم نزول الطالبة من الحافلة المدرسية داخل أحد الأحياء.

وكان قائد الحافلة المدرسية قام بالنزول مع الطالبة خلال وصولها إلى منزل أسرتها وخلال ثوانٍ عبرت سيارة نقل بشكل مستهتر ومخالف كاد أن يعرض حياة الطالبة للخطر، ليقوم قائد الحافلة بالإمساك بحقيبتها بعد أن شاهد الطالبة تسير مسرعة نحو باب مسكنها في اللحظة التي عبرت فيه سيارة النقل بكل استهتار.

الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر بن داخل الجعيد، طالب بمحاسبة ومعاقبة سيارة النقل والتي سبقتها في التحرك لتجاوزهما الحافلة المدرسية، فما قام به تصرف مستهتر كاد أن يعرض حياة الطالبة للخطر لولا إرادة الله ثم يقظة سائق الحافلة.

وشدد الجعيد على أن غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل والتي تضمنها جدول المخالفات المرورية رقم 6 تراوح ما بين 3 آلاف - 6 آلاف ريال.

وبين أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، حيث إن ذلك يعد مخالفة مرورية، ويجب على قائدي المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية عند المرور بالقرب من المدارس أو عند وجود حافلة مدرسية متوقفة فقد يعبر أحد الطلاب أو الطالبات.

ووجه الجعيد نصيحته لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس خفض سرعة المركبة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب الوقوف وسط الطريق، أو التحرك بشكل فجائي دون التثبت من وجود أحد الطلاب، وكذلك عند وجود حافلة مدرسية يجب الالتزام بمسافة كافية بينه وبين الحافلة والتنبه لمرور الطلاب بين المركبات والتأكد من عبورهم بشكل كامل.