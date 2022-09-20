شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على مديري الإدارات وفروع الوزارات في الرفع له بكل تفاصيل المشاريع المنفذة، وما تم إنجازه، والمتعثر منها وإيضاح أسباب التعثر، مطالباً إياهم بأداء ما أُنيط بهم من مهمات ومسؤوليات.وقال خلال اجتماعه بمدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهندس مسفر المالكي: «أنا المسؤول عن متابعة إنجاز مشاريع التنمية؛ لخدمة المواطن والمقيم».وعوّل أمير الباحة على الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى استقصائية للمشاريع، وقياس الجهود في ظل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في تسخير كافة الإمكانات لخدمة المنطقة وساكنيها وزوارها، موجهاً بضرورة المتابعة الميدانية لسير المشاريع ومراحل تنفيذها، مؤملاً ألا يتوقف أي مشروع والرفع بنتائج ما يتوقف أولاً بأول.من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة النقل المهندس مسفر المالكي أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع بأكثر من ملياري ريال، واستكمال بقية المشاريع تحت الإنشاء والتي ستدشن مع حزمة من المشاريع بنهاية العام الحالي.