علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة استعادت مبالغ مالية أخيراً من قياديين في مستشفيات «صحة الطائف»، بعد ثبوت عدم أحقيتهم لبدلات كانت تصرف لهم لسنوات. وقالت المصادر: «إن هؤلاء القياديين يتقاضون بدل طبيعة عمل بواقع 20%، ما دعا جهات الاختصاص في الوزارة إلى استعادة الأموال المصروفة». وأشارت المصادر إلى أن بعض منسوبي «صحة الطائف» جرى تكليفهم للعمل في مراكز صحية ولم يتم إيقاف البدلات المصروفة لهم، في وقت كان من المفترض أن تشعر الموارد البشرية في الصحة بإيقاف البدلات؛ نظير تكليفهم لمناطق أخرى داخل وخارج المحافظة. وأكدت المصادر صرف صحة الطائف بدل الضرر لفئات ليس لها أحقية بصرف البدل ضمن لائحة الحقوق والمزايا وفق الأنظمة.وفي الإطار ذاته، أكدت المصادر لـ «عكاظ» أن وزارة الصحة طالبت «صحة الطائف» مرة ثانية، بتشكيل لجنة لدراسة جميع البدلات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها. واطلعت «عكاظ» على خطاب مدير الشؤون الصحية بالطائف، الذي ينص على تشكيل اللجنة المكونة من ستة أعضاء من الموارد البشرية، وإدارة الرواتب، والاستحقاقات، ومستشفى الأطفال، ومجمع إرادة، والصحة النفسية، وذلك لدراسة البدلات في صحة الطائف.يأتي ذلك بعد الملاحظات التي رصدتها إدارة الرواتب والبدلات في وزارة الصحة بوجود موظفين تصرف لهم بدلات ولا تنطبق عليهم شروط وضوابط صرف البدلات، حيث نفت صحة الطائف في حينه وجود مخالفات ضمن الملف المرسل والبيانات، التي شملت 382، بينهم 3 موظفين من خارج صحة الطائف.