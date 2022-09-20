طالب عدد من سكان قرى شمال مدينة الباحة، مرور المنطقة بإعادة تشغيل الإشارات الضوئية في تقاطع البلعاء والرومي التي تم إيقافها منذ عام ما تسبب في الازدحام المروري على الطريق.وأوضح مدير الإشراف التربوي السابق في تعليم الباحة محمد سعيد أن لجنة الأمن والسلامة بمرور المنطقة أوقفت تشغيل الإشارات الضوئية في التقاطعين ما تسبب في الازدحام المروري أمام إشارة وحيدة متاح الدوران منها، ما أدى إلى إرباك حركة التنقل لأكثر من 20 قرية، فضلاً عن شركة الكهرباء وطلاب المدارس، وهذا لا يخدم المصلحة العامة. فيما طالب مواطنون آخرون تحدثوا إلى «عكاظ»، مرور المنطقة بإعادة تشغيل الإشارات الضوئية للحد من السرعة الجنونية التي يمارسها قائدو المركبات المستهترون بما يحقّق أمن وسلامة عابري الطريق في خروجهم لأعمالهم ومصالحهم وعودتهم لمنازلهم.