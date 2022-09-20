ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، الذي يزور السعودية حالياً، اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي في دورته الحالية.ونوه وزير الطاقة بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وبالاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين الصديقين في جميع المجالات، مبيناً أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية الهند الصديقة في 2019 أرست عهداً جديداً من علاقات الشراكة الإستراتيجية توجت بإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي، الذي يضم عدة لجان مشتركة. وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي عدة مجموعات عمل، وهي مجموعة العمل المشتركة للطاقة، ومجموعة العمل المشتركة للزراعة والأمن الغذائي، ومجموعة العمل المشتركة للتقنية وتقنية المعلومات، ومجموعة العمل المشتركة للصناعة. وأنجزت مجموعات العمل المشتركة خلال الفترة الماضية عدة منجزات، ففي مجال الطاقة تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الطرفين، إضافة إلى مذكرتي تعاون بين مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ومراكز الأبحاث الهندية، نتج عنهما عقد ثلاث ندوات مشتركة، وعقد ورشتي عمل، وإنتاج 24 بحثاً يخص الأنشطة المشتركة.وفي مجال التقنية وتقنية المعلومات، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لتعزيز الريادة الرقمية، ومن أهم مخرجاته تسليم ستة مشاريع ابتكارية، وتطوير ثمانية أخرى لمراكز الابتكار، و12 مشروعاً لمواجهة الابتكار، أما في مجال الصناعة فقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لتوريد منتجات سعودية إلى الهند مثل الفوسفات والأمونيا.