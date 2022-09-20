أكد الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، أهمية المؤتمرات التي تطلق في المحافل الأكاديمية والبحثية التي من دورها تحفيز الطلبة المبتعثين في بريطانيا على مشاركة بحوثهم ودراساتهم وإبرازها للمساهمة في رفع كفاءة الأبحاث في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال تنظيم نادي الطلبة السعوديين في مدينة مانشستر والجمعية العلمية السعودية في جامعة مانشستر بالشراكة مع الأندية الطلابية السعودية في شفيلد وبريستون ونيوكاسل وليفربول، مؤتمر مانشستر لأبحاث النخبة 2022 في جامعة مانشستر، تحت رعاية الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة.

وأكد رئيس نادي الطلبة السعوديين في مانشستر الدكتور سلطان المضحي أن المؤتمر أقيم بتنظيم وتحكيم الطلبة السعوديين في بريطانيا، بهدف تسليط الضوء على الطلبة المبدعين في المملكة المتحدة من خلال مشاركتهم بمشاريعهم البحثية في مختلف الفروع، حيث بلغ عدد المشاركات المقبولة والموجودة في المؤتمر 11 عرضا شفهيا و18 ملصقا بحثيا.

وأشار رئيس الجمعية العلمية السعودية في جامعة مانشستر نائب رئيس نادي الطلبة السعوديين في مانشستر المهندس نواف بن عوشن أن المؤتمر يتماشى مع الأهداف المرجوة من الابتعاث التي تهدف إلى إقامة الشراكة والتعاون بين مختلف المجاميع البحثية السعودية. ويهدف المؤتمر إلى أن يكون أهم وأكبر مؤتمر بحثي عربي في المنطقة شاملا لجميع التخصصات مستقطبا للأبحاث المتميزة بانيا للعلاقات بين الباحثين في مختلف المؤسسات الأكاديمية، وبلغ عدد حضوره ما يقارب 160 شخصا.

واختتم المؤتمر بإعلان المركزين الأول والثاني في قسمي العرض الشفهي والملصق البحثي بناء على تقييم لجنة التحكيم.