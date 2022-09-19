أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، التسجيل في برنامج مسارات التعلم المرن الذي يهدف إلى تحقيق تعلم مبتكر في مختلف المسارات الإبداعية.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش، أن برامج التعلم المرن التي تم إطلاقها تشمل البرنامج التأسيسي الذي يتيح فرص التعليم والتعلم المرتبطة بتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية والرقمية ومهارات العمل، والبرنامج التخصصي الذي يتيح فرص التعليم والتعلم المرتبطة بتخصص محدد، إضافة إلى البرنامج الحر الذي يتيح فرص التعليم والتعلم المرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية في أي مجال.

يُذكر أنه يمكن التسجيل في برنامج مسارات التعلم المرن من خلال الرابط http://kku.edu.sa/flexlearn، فيما أعدت العمادة موقعاً إلكترونيّاً متكاملاً وأدلة إرشادية في هذا الاتجاه.