دشن رئيس مركز بني سعد متعب العتيبي مشروع الكفالة التعليمية في الجمعية الخيرية في بني سعد، لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة بدعم من منصة إحسان، إذ تم تأمين أجهزة تعليمية ومبالغ ماليه كفسحة مدرسية وكوبونات شرائية للمستلزمات المدرسية طوال العام.

وأشار رئيس جمعية بني سعد عالي الذويبي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرات التي تنفذها الجمعية للمحتاجين في القرى حيث سبقها مشروع توزيع مياه السقيا والحقيبة المدرسية والسلال الغذائية وكسوة الشتاء التي تسلمها المستفيدون من الجمعية، وسيتبعها عدد من المبادرات المجتمعية لخدمة أهالي قرى بني سعد.