قامت أمانة المنطقة الشرقية بتسمية 5 من الشوارع الحيوية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف بأسماء شهداء الواجب الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن الوطن، إنفاذا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع حيوية بأسماء شهداء الواجب كُلاً بحسب مسقط رأسه.

وأوضح أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن مشروع تسمية الشوارع بأسماء شهداء الواجب هو بصمة تسجل في أرض الوطن، وتكريم لشهداء الواجب الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن الوطن.

وأضاف: «جنودنا البواسل هم أبطال وقفوا في كل مواقع البطولة والشرف، وعلى امتداد تراب الوطن ليكونوا سداً منيعاً على الأعداء».

وأشار الجبير إلى استمرار الأمانة في إطلاق أسماء شهداء الدين ثم الوطن على الشوارع الحيوية في المنطقة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تكريم الشهداء بتخليد أسمائهم.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية ضمن مشروعها لتسمية الشوارع بأسماء شهداء الواجب، أطلقت أكثر من ١٠ أسماء في مرحلة سابقة على عدد من الشوارع الحيوية.