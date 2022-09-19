زار أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم محافظة الحائط التابعة للمنطقة في إطار الزيارات التفقدية للمحافظات. وتضمنت جولته التفقدية التي حضرها وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ومحافظ الحائط محمد القنون ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من أهالي المحافظة، جولة على مبنى المحافظة اطلع خلالها على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في الحائط، ثم عقد اجتماعاً مع رؤساء المراكز. بعد ذلك التقى عددا من الأهالي، مستمعاً إلى احتياجاتهم لتطوير المحافظة، ثم ألقى محافظ الحائط كلمة خلال حفل الأهالي المعد بهذه المناسبة نوه فيها بدعم القيادة الرشيدة لمشاريع وتنمية المحافظة بمتابعة من أمير منطقة حائل ونائبه، مشيداً بما تحقق من مشاريع تطويرية في المحافظة، متطلعاً إلى تحقيق مستويات أعلى لخدمة الوطن والمواطن. وأكد أمير حائل أن محافظة الحائط وكغيرها من بقية محافظات المنطقة والوطن تحظى بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله، مشدداً حرصه على كل ما يسهم في تطور المحافظة وتحقيق تطلعات أهاليها.

وكان أمير حائل دشن عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة الحائط جنوب حائل 240 كم تتجاوز تكلفتها أكثر من 35 مليونا وستسهم هذه المشاريع في تعزيز مراكـز الجـذب السياحي والاستثماري للمحافظة ودعم مجالات صناعية تشمل الصناعات الخفيفة والثقيلة، كما افتتح مركز غسيل الكلى بمحافظة الحائط.