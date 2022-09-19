ترأس رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الاجتماع الأول لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1444، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد القرني أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

وأشار القرني إلى أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس الموافقة على إعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة، والكلية التطبيقية وفروعها، وكذلك اعتماد القواعد التنفيذية للائحة المنظمة للكلية التطبيقية في الجامعات، واعتماد تشكيل عدد من اللجان والمجالس، فيما أقر المجلس في اجتماعه ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على تعيين عدد من منسوبي الجامعة وغيرهم على وظائف محاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وكذلك الموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا وأيضاً على ندب وإعارة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل في جهات مختلفة.