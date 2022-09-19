تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بزوابع رعدية وصواعق على الحرث والقفل بانهيارات في العديد من جدران المنازل في مركز القفل وتهاوت أعمدة الكهرباء أمام العاصفة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العديد من القرى، حيث استمرت أكثر من 12 ساعة ومنعت الطلاب والطالبات من الوصول إلى مدارسهم.

وقام رئيس مركز القفل سحمان السبيعي بجولة على قرى اللقية والقرى المجاورة الأخرى التابعة لمركز القفل لتفقد الأضرار في المباني، ووجه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة حول الحالة المطرية.

من جهة أخرى، تعرضت العديد من المنازل في محافظة الحرث إلى صواعق رعدية أصيب خلالها بعض الأشخاص بصعقات كهربائية، وتعرضت المنازل لتشققات في الجدران بسبب الصواعق وشبكة الكهرباء للتلف، فيما باشرت فرق الطوارئ في كهرباء الحرث وصامطة المهمات المنوطة بها لإصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي للقرى.