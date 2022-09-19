أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ» عدم أحقية أصحاب المنازل بإغلاق المنطقة المحاذية لها لمنع إيقاف السيارات كون الشارع حقاً عاماً وليس في حدود ملكيته. وقال: تطبّق المادة ٣ /‏ ٣٩ من جدول المخالفات والجزاءات البلدية التي تنص على أن أي مخالفة لأنظمة واشتراطات الطرق والشوارع لم تحدد لها عقوبة بقيمة ٣٠٠٠ ريال، مضيفاً أن العقوبة ترفق بقرار تصحيح المخالفة بإزالة الحواجز التي تم وضعها.

من جانبه، أوضح المحامي سيف الحكمي لـ«عكاظ» أن ملكية صاحب المنزل بحدود الصك، والمحدد به الأطوال والمساحة، ويعتقد البعض أن الموقف الذي أمام منزله يتبع له، غير أن ذلك يعدّ من المرافق العامة ويمكن لمن لم يجد موقفاً أن يستخدمه بالوقوف فيه، إلا أن يكون الموقف موثقاً ضمن صك الملكية، وبالتالي هو ملك صاحب المنزل وليس من الطريق.