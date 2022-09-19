طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة إلغاء الرسوم السنوية على العمالة المنزلية التي يزيد عددها على أربعة.

كما دعا المجلس في جلسته العادية الـ(50) المنعقدة عبر الاتصال المرئي؛ برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي؛ إلى إتاحة الفرص لمزيد من الجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع التموينية بأسعار تنافسية.

وطالب المجلس مؤسسة المسار الرياضي بوضع خطة زمنية معلنة لتنفيذ خطط مشروعه المرحلي، وأقر المجلس توصية بتكليف جهة محايدة لتقييم وضع صندوق التعليم العالي الاستثماري، بهدف تحسين الأداء.