نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في العاصمة المقدسة من إنقاذ حياة طفل خديج أثناء ولادة مبكرة لحاجة ألمانية خلال موسم الحج الماضي، واستمر في تلقي العلاج لحين تحسن حالته.

وفي التفاصيل أنه أثناء موسم الحج شعرت المرأة الألمانية بألم وتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى وبعد الكشف عليها تبين أنها في حالة ولادة مبكرة، الأمر الذي استدعى نقلها إلى غرفة العمليات، حيث وضعت مولودها، الذي يزن 800جم وبعد ولادة الخديج تم تقييم حالته إكلينيكياً، وتبين وجود فشل تنفسي بسبب عدم اكتمال نمو الرئتين، مما تطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وإعطائه الأدوية المنشطة لنمو الرئتين، والمضادات الحيوية، والتغذية الوريدية الكاملة.

وخلال 60 يوما الماضية من العناية والمتابعة الصحية تحسنت حالة الطفل، حيث وصل وزنه إلى كيلو ونصف، فيما تم تقليل معطيات التنفس الصناعي إلى أن أصبح الطفل يتنفس بشكل طبيعي، إضافة إلى التدرج في الرضاعة عن طريق الأنبوب الفموي المعدي من لبن الأم، حتى اكتملت الرضاعة، وتحولت إلى رضاعة طبيعية من الأم مباشرة.

وغادر الطفل ووالدته مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى ألمانيا بصحة وعافية.