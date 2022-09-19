أنقذت حالة وفاة دماغية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا 4 حالات حرجة، بعد أن تمكنت فرق طبية مختصة من نقل أعضاء المتوفى دماغياً لها. وكان الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى رفع تبليغ وتشخيص حالة الوفاة الدماغية كوفاة حسب القرائن الدماغية وتوثيقها وفقاً للبروتوكول الوطني المعمول به بالمملكة، ومن ثم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيا.وأوضح المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بأن الأعضاء زرعت لمرضى الفشل العضوي النهائي، مشيراً إلى زراعة الكبد لمريضة عمرها 17 سنة، كانت بحالة طبية حرجة جداً ما ساهم بإنقاذ حياتها، وتمت زراعة الكلية اليمنى لمريض عمره 52 سنة، والكلية اليسرى لمريضة عمرها 57 سنة، كانا على قائمة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى، وتمت زراعة الرئتين لمريض 57 سنة كان أيضاً بحالة حرجة.وأشاد المركز السعودي بجهود رئيس وأفراد الطاقم الطبي بوحدة العناية المركزة من أطباء وتمريض وفنيين، وكذلك أطباء أقسام الأمراض العصبية والجراحة العصبية وقسم الأشعة وقسم المختبرات والعمليات والقسطرة القلبية، كما شكر كافة الفنيين والإداريين من الأقسام المساندة الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل الإنساني النبيل والذي من شأنه تخفيف وإنهاء المعاناة الكبيرة لمرضى الفشل العضوي النهائي من خلال زراعة الأعضاء المتبرع بها من المتوفين دماغياً.