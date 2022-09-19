تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية، نائبه المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، أمس، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.